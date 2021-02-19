Русский
$ 27,85
33,65
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

"Це космос!" Зірка фігурного катання з України показала відео, від якого голова йде обертом

19 лютого, 16:09

Олег Люлька Олег Люлька

Феєрія неймовірних підкруток Альони Савченко – в одному ролику

Легенда фігурного катання українського походження 37-річна Альона Савченко, яка під німецьким прапором виграла всі можливі трофеї в світовому спорті, опублікувала вражаючу нарізку підкруток у себе в Instagram.

Реклама

Читайте також: "На вагу золота": Баюл показала "скандальні" ковзани, які недооцінили в Росії

Після викидання в повітря Алена виконує оберти, від перегляду яких у її шанувальників голова йде обертом.

"Довіра – це все!" – підписала відео своїх хайлайтів Савченко, маючи на увазі довіру до партнера, який після викидання в повітря має... не забути її зловити

  • "У мене голова йде обертом вже. Альоно, ти неймовірна!"
  • "Найкращі підкрутки в історії фігурного катання!"
  • "Космос!" – пишуть у коментарях під відео фоловери Альони Савченко

Нагадаємо, уродженка українського Обухова Альона Савченко виступає за Німеччину з 2004 року. У 2018 році вона виграла "золото" Олімпійських ігор в Пхенчхані і чемпіонату світу в Мілані в дуеті з Бруно Массо. А з 2004 по 2014 рік Альона виступала в парі з Робіном Шолкови. Вони стали дворазовими бронзовими призерами Олімпійських ігор, п'ятиразовим чемпіонами світу і чотириразовими чемпіонами Європи.

Реклама

Чоловіком Альони Савченко є британський художник Ліам Крос. Вони одружилися влітку 2016 року. А у вересні 2019 року в них народилася дочка Амілія.

Дивіться, в якій зараз формі інша легенда фігурного катання Оксана Баюл

Реклама

Оксана Баюл на льоду Відео: Instagram

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

фігурне катання Олена Савченко

Джерело: Сегодня|Спорт

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

"Смітник": Оксана Баюл жорстко поставила на місце російську журналісткуІнші
Спокуслива легкоатлетка повернулася в купальнику задом і розповіла, про що мріє
Спокуслива легкоатлетка повернулася в купальнику задом і розповіла, про що мрієІнші
Світ має бачити цей шедевр. Українська волейболістка похвалилася довгими ногами
Світ має бачити цей шедевр. Українська волейболістка похвалилася довгими ногамиІнші
"Стогнала голосніше, ніж у звичайному житті": гімнастка – про зйомки у фільмах для дорослихІнші
"Щоб ці люди здохли! Виродки!" Олімпійській чемпіонці соромно, що вона живе в РосіїІнші
Німецька якість. Зірка спорту знялася голою для Playboy
Німецька якість. Зірка спорту знялася голою для PlayboyІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти