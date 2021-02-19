"Це космос!" Зірка фігурного катання з України показала відео, від якого голова йде обертом

Легенда фігурного катання українського походження 37-річна Альона Савченко, яка під німецьким прапором виграла всі можливі трофеї в світовому спорті, опублікувала вражаючу нарізку підкруток у себе в Instagram.

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Після викидання в повітря Алена виконує оберти, від перегляду яких у її шанувальників голова йде обертом.

"Довіра – це все!" – підписала відео своїх хайлайтів Савченко, маючи на увазі довіру до партнера, який після викидання в повітря має... не забути її зловити

"У мене голова йде обертом вже. Альоно, ти неймовірна!"

"Найкращі підкрутки в історії фігурного катання!"

"Космос!" – пишуть у коментарях під відео фоловери Альони Савченко

Нагадаємо, уродженка українського Обухова Альона Савченко виступає за Німеччину з 2004 року. У 2018 році вона виграла "золото" Олімпійських ігор в Пхенчхані і чемпіонату світу в Мілані в дуеті з Бруно Массо. А з 2004 по 2014 рік Альона виступала в парі з Робіном Шолкови. Вони стали дворазовими бронзовими призерами Олімпійських ігор, п'ятиразовим чемпіонами світу і чотириразовими чемпіонами Європи.

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Чоловіком Альони Савченко є британський художник Ліам Крос. Вони одружилися влітку 2016 року. А у вересні 2019 року в них народилася дочка Амілія.

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Оксана Баюл на льоду Відео: Instagram

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