Російській співачці Поліні Гагаріній довірили гімн ЧС з фігурного катання в Швеції (відео)

Тоді як збірна Росії поїде на турнір без національного гімну

В той час як у спортивних збірних Росії відібрали прапорі гімн за підтасовування результатів допінг тестів, представникам російської естради довіряють гімни великих турнірів. Так, сьогодні був представлений гімн чемпіонату світу-2021 з фігурного катання в Стокгольмі, який стартує 22 березня. Пісню "Circles and squares" виконали росіянка Поліна Гагаріна і швед Монс Сельмерлев.

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"Прем'єра! Ми разом з Монсом Сельмерлевим записали офіційний трек чемпіонату світу з фігурного катання "Circles and squares". Це дуже стрімка і романтична пісня! Така ж, яким мені видається фігурне катання!" – написала Гагаріна в своєму Twitter.

Нагадаємо, що на початку лютого керівництво світового хокею висміяло ідею використовувати "Катюшу" замість гімну Росії на чемпіонаті світу в Ризі. Однак росіяни не здавалися і хотіли повезти радянську військову пісню ще на низку турнірів. Зокрема, використовувати її як гімн на чемпіонаті світу з лижних видів спорту і керлінгу.

Однак нещодавно стало відомо, що лижники відмовилися включати для Росії військову пісню.

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