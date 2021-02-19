Українська
$ 27,85
33,65
  1. Новости спорта
  2. Новости спорта

Российской певице Полине Гагариной доверили гимн ЧМ по фигурному катанию в Швеции (видео)

19 февраля, 15:40

Елена Павлова Елена Павлова

Тогда как сборная России поедет на турнир без национального гимна

В то время, как у спортивных сборных России отобрали флаг и гимн за подтасовку результатов допинг тестов, представителям российской эстрады доверяют гимны крупных турниров. Так, сегодня был представлен гимн чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме, который стартует 22 марта. Песню "Circles and squares" исполнили россиянка Полина Гагарина и швед Монс Сельмерлев.

Реклама

"Премьера! Мы вместе с Монсом Сельмерлевым записали официальный трек чемпионата мира по фигурному катанию "Circles and squares". Это очень стремительная и романтичная песня! Такая же, каким мне представляется фигурное катание!" – написала Гагарина в своем Twitter.

Напомним, что в начале февраля руководство мирового хоккея высмеяло идею использовать "Катюшу" вместо гимна России на чемпионате мира в Риге. Однако россияне не сдавались и хотели повезти советскую военную песню еще на ряд турниров. В частности, использовать ее как гимн на чемпионате мира по лыжным видам спорта и керлингу.

Однако недавно стало известно, что лыжники отказались включать для России военную песню.

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама

гимн чемпионат мира фигурное катание Полина Гагарина
Читайте Segodnya.ua в Google News

Реклама

Новости партнеров

Загрузка...

Популярные статьи

"Помойка": Оксана Баюл жестко поставила на место российскую журналисткуДругие
Соблазнительная легкоатлетка повернулась в купальнике задом и рассказала, о чем мечтает
Соблазнительная легкоатлетка повернулась в купальнике задом и рассказала, о чем мечтаетДругие
Мир должен видеть этот шедевр. Украинская волейболистка похвасталась длинными ногами
Мир должен видеть этот шедевр. Украинская волейболистка похвасталась длинными ногамиДругие
"Стонала громче, чем в обычной жизни": гимнастка – о съемках в фильмах для взрослыхДругие
"Чтобы эти люди сдохли! Уроды!" Олимпийской чемпионке стыдно, что она живет в РоссииДругие
Немецкое качество. Звезда спорта снялась голой для Playboy
Немецкое качество. Звезда спорта снялась голой для PlayboyДругие

Новости партнеров

Загрузка...
загрузка...
Хочешь быть в курсе последних событий?
Подпишись на уведомления. Показываем только срочные и важные новости.
Хочу быть в курсе
Я еще подумаю
Пожалуйста, снимите блокировку сообщений в браузере!

Мы обновили правила сбора и хранения персональных данных

Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.

Принять