Российской певице Полине Гагариной доверили гимн ЧМ по фигурному катанию в Швеции (видео)

Тогда как сборная России поедет на турнир без национального гимна

В то время, как у спортивных сборных России отобрали флаг и гимн за подтасовку результатов допинг тестов, представителям российской эстрады доверяют гимны крупных турниров. Так, сегодня был представлен гимн чемпионата мира-2021 по фигурному катанию в Стокгольме, который стартует 22 марта. Песню "Circles and squares" исполнили россиянка Полина Гагарина и швед Монс Сельмерлев.

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"Премьера! Мы вместе с Монсом Сельмерлевым записали официальный трек чемпионата мира по фигурному катанию "Circles and squares". Это очень стремительная и романтичная песня! Такая же, каким мне представляется фигурное катание!" – написала Гагарина в своем Twitter.

Напомним, что в начале февраля руководство мирового хоккея высмеяло идею использовать "Катюшу" вместо гимна России на чемпионате мира в Риге. Однако россияне не сдавались и хотели повезти советскую военную песню еще на ряд турниров. В частности, использовать ее как гимн на чемпионате мира по лыжным видам спорта и керлингу.

Однако недавно стало известно, что лыжники отказались включать для России военную песню.

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