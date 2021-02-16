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Росії визначили гімн для ЧС з фігурного катання

16 лютого, 14:28

Олег Люлька Олег Люлька

Під час нагородження представників РФ планують використовувати музику Чайковського

Замість забороненого гімну РФ в ході церемоній нагородження на чемпіонаті світу з фігурного катання в Стокгольмі з 22 по 28 березня буде використовуватися вступ з концерту №1 для фортепіано Петра Чайковського.

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Про це повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на Міжнародний союз ковзанярів (ISU).

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"Своїм рішенням в грудні 2020 року Спортивний арбітражний суд заборонив відтворювати гімн Росії на чемпіонатах світу, і тому російським національним спортивним федераціям або Олімпійському комітету Росії було запропоновано вибрати як гімн іншу музику. Федерація фігурного катання на ковзанах Росії як заміну національного гімну запропонувала вступ концерту №1 для фортепіано Петра Чайковського", – пояснили в ISU

Росіянка Каміла Валієва

Росіянка Каміла Валієва / Фото: Спорт-Экспресс

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Раніше музика Чайковського замість гімну РФ звучала на церемонії нагородження золотою медаллю росіянки Ангеліни Голікової на ЧС з ковзанярського спорту.

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Нагадаємо, раніше Росія, спортсменам якої заборонено використовувати будь-яку національну символіку на великих турнірах, заявила про бажання замінити гімн "Катюшею" на чемпіонаті світу з хокею. Але цю ідею забанив бос Міжнародної хокейної федерації Рене Фазель.

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фігурне катання гімн Росії
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