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"Это космос!" Звезда фигурного катания из Украины показала видео, от которого голова идет кругом

19 февраля, 16:09

Олег Люлька Олег Люлька

Феерия невероятных подкруток Алены Савченко – в одном ролике

Легенда фигурного катания украинского происхождения 37-летняя Алена Савченко, под немецким флагом выигравшая все возможные трофеи в мировом спорте, опубликовала впечатляющую нарезку подкруток у себя в Instagram.

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После выброса в воздух Алена исполняет обороты, от просмотра которых у ее поклонников голова идет кругом.

"Доверие – это все!" – подписала видео своих хайлайтов Савченко, подразумевая доверие к партнеру, который после выброса в воздух должен... не забыть ее поймать

  • "У меня голова кругом идет уже. Алена, ты невероятная!"
  • "Лучшие подкрутки в истории фигурного катания!"
  • "Космос!" – пишут в комментариях под видео фолловеры Алены Савченко

Напомним, уроженка украинского Обухова Алена Савченко выступает за Германию с 2004 года. В 2018 году она выиграла "золото" Олимпийских игр в Пхенчхане и чемпионата мира в Милане в дуэте с Бруно Массо. А с 2004 по 2014 год Алена выступала в паре с Робином Шолковы. Они стали двукратными бронзовыми призерами Олимпийских игр, пятикратными чемпионами мира и четырехкратными чемпионами Европы.

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Супругом Алены Савченко является британский художник Лиам Кросс. Они поженились летом 2016 года. А в сентябре 2019 года у них родилась дочка Амилия.

Смотрите, в какой сейчас форме другая легенда фигурного катания Оксана Баюл

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Оксана Баюл на льду Видео: Instagram

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фигурное катание Алена Савченко

Источник: Сегодня|Спорт

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