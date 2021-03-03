У Росії, що погрузла в допінгу, забрали вже й чемпіонат світу 2025 року

Українським фристайлістам не доведеться їхати в Красноярськ

Масові порушення допінгових правил позбавили Росію права провести зимовий чемпіонат світу. Так, Красноярськ не зможе прийняти першість планети 2025 року зі сноуборду і фристайлу. Раніше ми розповідали про ганебне відсторонення гордості Росії, яку підозрюють в застосуванні заборонених речовин.

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Красноярськ залишився без турніру через рішення Спортивного арбітражного суду (CAS) у спорі між Всесвітнім антидопінговим агентством (WADA) і Російським антидопінговим агентством (РУСАДА). Міжнародна федерація лижного спорту оголосила про те, що через рішення CAS Росія не зможе приймати чемпіонати світу до 2025 року включно через підтасування результатів допінг-проб.

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Тепер єдиним кандидатом на проведення турніру в 2025 році став швейцарський Енгадін.

Раніше ми писали, що завдяки допінгу росіянина український силач став двічі чемпіоном Європи.

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