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"Золота дівчинка Росії" після анорексії народила дочку з "очима, як у Бембі"

1 березня, 09:34

Олена Павлова Олена Павлова

Юлія Ліпницька нарешті позбулася тиску слави і тренера

Сенсація зимових Ігор у Сочі-2014, олімпійська чемпіонка з фігурного катання Юлія Ліпницька показала фото з восьмимісячною донькою Каталіною. Юна чемпіонка з Росії завершила кар'єру у 19 років через анорексію, але після лікування і життя без уваги преси і тиску з боку мами і тренера в червні 2020-го ще 21-річна Юлія стала мамою.

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Дівчинка в червоному пальто, яка підкорила всіх у Сочі своїм зворушливим образом і неймовірними обертаннями, подорослішала, але, як відзначають підписники, не розгубила свою красу і чарівність. Батьком малятка є колишній фігурист Владислав Тарасенко, з яким Юлія тренувалася в групі Етері Тутберідзе. "Очі, як у Бембі", – відзначили фоловери Юлії.

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Після завершення кар'єри Липницька разом з іншою чемпіонкою Сочі Оленою Ільїних заснувала власну академію і їздила по світу з майстер-класами. Як зізнавалася спортсменка, яка довгий час боролася із зайвою вагою і тиском слави, вперше за довгий час вона отримувала задоволення від фігурного катання.

А після народження дочки фігуристка увійшла до тренерського штабу академії "Ангели Плющенка".

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Раніше ми писали, що фігуристка без комплексів знялася для чоловічого журналу в солодкому образі.

А зірка фігурного катання з України показала відео, від якого голова йде обертом.

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дочка фігурист фігурне катання Юлія Ліпницька матір
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