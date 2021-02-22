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Няня обікрала депутата і призерку Олімпіади: "Речі вивозилися з дому мішками"

22 лютого, 10:03

Олена Павлова Олена Павлова

Багатодітна мама Ірина Слуцька змушена користуватися чужою допомогою

Дворазова призерка Олімпійських ігор колишня російська фігуристка Ірина Слуцька розповіла, як її обкрадала няня. Дворазова чемпіонка світу – мама трьох дітей, а також телеведуча і депутат – змушена користуватися допомогою в догляді за дітьми. Раніше Баюл показала "скандальні" ковзани, які недооцінили в Росії.

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Ірина Слуцька зі старшими дітьми

Ірина Слуцька зі старшими дітьми / Фото: Instagram

"Скільки ж у нас було нянь. І кожна з них йшла і обов'язково з собою щось забирала: від цінних до самих звичайних речей. Так, я завжди відкладаю речі, з яких виростають діти, щоб віддати їх нужденним. Одного разу я почала збирати сумку для жінки з трьома хлопцями у важкій ситуації і зрозуміла, що всі відкладені речі зникли. Мабуть, вони вивозилися з дому мішками і коробками, поки я була на роботі", – розповіла Ірина в Instagram.

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Слуцька каже, що злодійство серед нянь – дуже поширена проблема. Але, звичайно, порядних людей теж багато! Просто їх складніше знайти. І ось із нинішньої помічницею у неї склався чудовий тандем.

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Раніше російській співачці Поліні Гагаріній довірили гімн ЧС з фігурного катання в Швеції(Відео). Тоді як збірна Росії поїде на турнір без національного гімну.

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