Няня обворовала депутата и призера Олимпиады: "Вещи вывозились из дома мешками"

Двукратный призер Олимпийских игр бывшая российская фигуристка Ирина Слуцкая рассказала, как ее обворовывала няня. Двукратная чемпионка мира – мама троих детей, а также телеведущая и депутат – вынуждена пользоваться помощью в уходе за детьми. Ранее Баюл показала "скандальные" коньки, которые недооценили в России.

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Ирина Слуцкая со старшими детьми / Фото: Instagram

"Сколько же у нас было нянь. И каждая из них уходила и обязательно с собой что-то забирала: от ценных до самых обычных вещей. Так, я всегда откладываю вещи, из которых вырастают дети, чтобы отдать их нуждающимся. Однажды я начала собирать сумку для женщины с тремя мальчишками в тяжелой ситуации и поняла, что все отложенные вещи исчезли. Видимо, они вывозились из дома мешками и коробками, пока я была на работе", – рассказала Ирина в Instagram.

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Слуцкая говорит, что воровство среди нянь — очень распространенная проблема. Но, конечно, порядочных людей тоже много! Просто их сложнее найти. И вот с нынешней помощницей у нее сложился прекрасный тандем.

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