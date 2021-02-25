Фігуристка без комплексів знялася для чоловічого журналу в солодкому образі

Чемпіонка світу 2015 року з фігурного катання Єлизавета Туктамишева любить час від часу епатувати публіку. У росіянки завжди сміливі образи на льоду – скандальна фігуристка ледь не втратила спідню білизну під час виступу, коли вирішила порадувати фанатів "стриптизом".

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Та й в житті Єлизавета не надто скромна. А тепер ще й знялася для чоловічого журналу в солодкому зефірно-цукерковому образі.



фото Maxim

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/ Фото: Getty Images В тренді Помер знаменитий футболіст "Роми"

Раніше зірка фігурного катання з України показала відео, від якого голова йде обертом. 37-річна Альона Савченко, яка під німецьким прапором виграла всі можливі трофеї в світовому спорті, опублікувала вражаючу нарізку подкруток у себе в Instagram.

Раніше російській співачці Поліні Гагаріної довірили гімн ЧС з фігурного катання в Швеції(відео). Тоді як збірна Росії поїде на турнір без національного гімну.

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