Фігуристка без комплексів знялася для чоловічого журналу в солодкому образі

Чемпіонка світу 2015 року з фігурного катання Єлизавета Туктамишева любить час від часу епатувати публіку. У росіянки завжди сміливі образи на льоду – скандальна фігуристка ледь не втратила спідню білизну під час виступу, коли вирішила порадувати фанатів "стриптизом".
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Та й в житті Єлизавета не надто скромна. А тепер ще й знялася для чоловічого журналу в солодкому зефірно-цукерковому образі.
фото Maxim
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