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"Золотая девочка России" после анорексии родила дочь с "глазами, как у Бемби"

1 марта, 09:34

Елена Павлова Елена Павлова

Юлия Липницкая наконец-то избавилась от давления славы и тренера

Сенсация зимних Игр в Сочи-2014, олимпийская чемпионка по фигурному катанию Юлия Липницкая показала фото с восьмимесячной дочкой Каталиной. Юная чемпионка из России завершила карьеру в 19 лет из-за анорексии, но после лечения и жизни без внимании прессы и давления со стороны мамы и тренера в июне 2020-го еще 21-летняя Юлия стала мамой.

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Девочка в красном пальто, которая покорила всех в Сочи своим трогательным образом и невероятными вращениями, выросла, но, как отмечают подписчики, не растеряла свою красоту и очарование. Отцом малышки является бывший фигурист Владислав Тарасенко, с которым Юлия тренировалась в группе Этери Тутберидзе. "Глаза, как у Бемби", – отметили фоловеры Юлии.

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После завершения карьеры Липницкая вместе с другой чемпионкой Сочи Еленой Ильиных основала собственную академию и колесила по миру с мастер-классами. Как признавалась спортсменка, которая долгое время боролась с лишним весом и давлением славы, впервые за долгое время она получала удовольствие от фигурного катания.

А после рождения дочери фигуристка вошла в тренерский штаб академии "Ангелы Плющенко".

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Ранее мы писали, что фигуристка без комплексов снялась для мужского журнала в сладком образе.

А звезда фигурного катания из Украины показала видео, от которого голова идет кругом.

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