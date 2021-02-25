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Фигуристка без комплексов снялась для мужского журнала в сладком образе

25 февраля, 16:34

Елена Павлова Елена Павлова

Туктамышева регулярно провоцирует болельщиков своими смелыми образами

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева любит время от времени эпатировать публику. У россиянки всегда смелые образы на льду – скандальная фигуристка едва не потеряла нижнее белье во время выступления, когда решила порадовать фанатов "стриптизом".

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Да и в жизни Елизавета не слишком скромничает. А теперь еще снялась для мужского журнала в сладком зефирно-конфетном образе.


Фото Maxim

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Елизавета Туктамышева

Елизавета Туктамышева / Фото: Getty Images

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фотосессия фигуристы фигурное катание Елизавета Туктамышева
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