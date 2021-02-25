Фигуристка без комплексов снялась для мужского журнала в сладком образе

Чемпионка мира 2015 года по фигурному катанию Елизавета Туктамышева любит время от времени эпатировать публику. У россиянки всегда смелые образы на льду – скандальная фигуристка едва не потеряла нижнее белье во время выступления, когда решила порадовать фанатов "стриптизом".

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Да и в жизни Елизавета не слишком скромничает. А теперь еще снялась для мужского журнала в сладком зефирно-конфетном образе.



Фото Maxim

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Елизавета Туктамышева / Фото: Getty Images В тренде На Олимпийских играх Россию будут называть словом из трех букв

Ранее звезда фигурного катания из Украины показала видео, от которого голова идет кругом. 37-летняя Алена Савченко, под немецким флагом выигравшая все возможные трофеи в мировом спорте, опубликовала впечатляющую нарезку подкруток у себя в Instagram.

Ранее российской певице Полине Гагариной доверили гимн ЧМ по фигурному катанию в Швеции (видео). Тогда как сборная России поедет на турнир без национального гимна.

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