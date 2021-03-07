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Наказана на 10 лет за подделку справки! Приговор фигуристки из России, и она не одна такая

7 марта, 14:41

Елена Павлова Елена Павлова

На 20-летнюю Сотскова возлагали большие надежды после медалей по юниорам

Российская фигуристка Мария Сотскова получила 10-летнюю дисквалификацию и стала уже девятым российским спортсменом, который отбывает наказание за фальсификацию документов. Ранее мы писали про позорное отстранение гордости России: на допинге погорела олимпийская чемпионка.

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Кроме Сотсковой за подделку документов были отстранены от соревнований и спортивной деятельности хоккеист Александр Титов, легкоатлетка Ксения Савина, тяжелоатлеты Константин Рощупкин и Александра Самуйлова, пауэрлифтеры Наринэ Котенко и Лусинэ Хачатурян и армрестлеры Дзамболат Цориев и Абдула Эльдаров.

Напомним, в июле 2020 года всего лишь 20-летняя Сотскова неожиданно объявила о завершении карьеры и рассказал о тяжелой жизни. А в августе стало известно, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) приняло решение дисквалифицировать спортсменку на 10 лет за нарушение антидопинговых правил. Сообщалось, что в допинг-пробе Сотсковой обнаружили мочегонное средство фуросемид.

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Мария Сотскова

Мария Сотскова / Фото: Instagram

Молодую фигуристку признали виновной после того, как в СМИ попала информация о том, что Мария пропустила три допинг-теста, сдала положительную пробу на фуросемид и, пытаясь оправдаться, принесла поддельную медицинскую справку. У клиники, выдавшей справку, не оказалось необходимой лицензии.

Мария Сотскова

Мария Сотскова / Фото: Instagram

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В России на Сотскову ранее возлагали большие надежды, ведь она была вице-чемпионка мира среди юниоров и серебряным призером юношеских Олимпийских игр-2016. А затем становилась второй уже на финале взрослого Гран-при и призером этапов.

Мы также сообщали, что у погрязшей в допинге России забрали уже и чемпионат мира 2025 года.

Ранее мы писали, что фигуристка без комплексов снялась для мужского журнала в сладком образе.

А звезда фигурного катания из Украины показала видео, от которого голова идет кругом.

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