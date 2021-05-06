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Моралі немає. Олімпійську чемпіонку присоромили за фото у купальнику

6 травня, 10:07

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Гімнастка Кароліна Севастьянова поділилася в соцмережах своїми фотографіями з відпочинку на Мальдівах, але фанати не оцінили купальник спортсменки

Чемпіонка Олімпійських ігор з художньої гімнастики Кароліна Севастьянова знову здивувала своїх підписників у соцмережах. Раніше її фанати не змогли знайти на дівчині труси. Тепер їх обурило фото спортсменки в купальнику.

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"Навіщо це? Що це? А як твій хлопець на це дивиться?" – запитали Севастьянову під постом в Instagram.

"Всі люди різні. Мені пощастило, що мій хлопець – адекватний. На відміну від таких, як ви", – відповіла Кароліна.

"Поняття адекватність – дуже тонке! Для когось можна і без купальника – і теж все адекватно", – заперечили гімнастці.

"Там понять немає просто у людей. Моралі немає", – вважають вболівальники.

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Спортсменка проводить свій відпочинок на Мальдівах.

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