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Застрахувати п'яту точку від укусу комах: олімпійська чемпіонка просить допомоги

4 травня, 18:17

Андрій Трофімов Андрій Трофімов

Переможниця Ігор 2016 в Ріо-де-Жанейро гімнастка Віра Бірюкова похвалилася фото з відпочинку і порівняла себе з Кім Кардаш'ян і Дженніфер Лопес

Олімпійська чемпіонка з гімнастики Віра Бірюкова поділилася в соцмережах знімками з відпочинку на Кубі. Спортсменка виклала фото в красивому купальнику і незвичайному капелюшку. І запитала своїх фанатів про пікантне страхування.

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"Дивовижні сонячні тіні, відображення води і невдалий ракурс роблять мене разюче схожою на Кім Кардаш'ян чи Дженніфер Лопес. Це вже вирішувати експертам. Ось думаю, а в Росії страхують п'яті точки чи це чисто американські привілеї? Є серед моїх підписників страхові агенти? Від укусів мошок є страховка?" – підписала публікацію гімнастка.

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