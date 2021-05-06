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Морали нет. Олимпийскую чемпионку пристыдили за фото в купальнике

6 мая, 10:07

Андрей Трофимов Андрей Трофимов

Гимнастка Каролина Севастьянова поделилась в соцсетях своими фотографиями с отдыха на Мальдивах, но фанаты не оценили купальник спортсменки

Чемпионка Олимпийских игр по художественной гимнастике Каролина Севастьянова снова удивила своих подписчиков в соцсетях. Ранее ее фанаты не смогли найти на девушке трусы. Теперь их возмутило фото спортсменки в купальнике.

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"Зачем это? Что это? А как твой парень на это смотрит?" – спросили Севастьянову под постом в Instagram.

"Все люди разные. Мне повезло, что мой молодой человек – адекватный. В отличие от таких, как вы", – ответила Каролина.

"Понятие адекватность – очень тонкое! Для кого-то можно и без купальника – и тоже все адекватно", – возразили гимнастке.

"Там понятий нет просто у людей. Морали нет", – считают болельщики.

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Спортсменка проводит свой отдых на Мальдивах.

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