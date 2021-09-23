В Лувр цю красу: оголене фото спортсменки порівняли з твором мистецтва

Колишня словацька велосипедистка Люсія Яворчекова опублікувала нове інтимне фото у себе в Instagram. Підписники красуні в захваті!

Люсія Яворчекова захоплює своїми формами / Фото: Instagram

Люсія регулярно радує своїх фанатів пікантними образами. На цей раз дівчина опублікувала знімок своєї фігури – ідеальні форми!

Підписники в захваті від фото, а один з шанувальників Яворчекової навіть порівняв його з твором мистецтва. А що, така картина прикрасила б будь-яку галерею.

Люсія Яворчекова займалася велоспортом, але швидко зрозуміла, що особливих успіхів в цій дисципліні не доб'ється. Тоді красуня вирішила присвятити себе модельному бізнесу, де її справи швидко пішли в гору!

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