Самі стрункі ніжки українського спорту. І цю красуню не взяли на Олімпіаду!

На своїй сторінці в Instagram Влада показала фото у відвертому купальнику і з такого ракурсу, який тільки підкреслює її ідеальну фігуру і стрункі ніжки.
Влада була лідером української збірної з художньої гімнастики, завоювала ліцензію на Ігри в Токіо, але з незрозумілих причин її не включили до складу на Олімпіаду-2020.
Нікольченко заявила, що це було рішення НОК України та Міністерства спорту, але причини їй не пояснили досі.
Дівчина вирішила взяти паузу в кар'єрі, проте має намір повернутися в спорт і виступити на Олімпіаді в Парижі. Поки ж українська красуня насолоджується життям і пробує себе в модельному бізнесі. Виходить дуже непогано!
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