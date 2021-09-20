Самі стрункі ніжки українського спорту. І цю красуню не взяли на Олімпіаду!

Українська гімнастка Влада Никольченко поділилася неймовірно гарячим фото. Спортсменка призупинила кар'єру, зате сміливо може податися в модельний бізнес

Влада Нікольченко хвастаться красивими ніжками / Фото: Instagram

На своїй сторінці в Instagram Влада показала фото у відвертому купальнику і з такого ракурсу, який тільки підкреслює її ідеальну фігуру і стрункі ніжки.

Влада була лідером української збірної з художньої гімнастики, завоювала ліцензію на Ігри в Токіо, але з незрозумілих причин її не включили до складу на Олімпіаду-2020.

Нікольченко заявила, що це було рішення НОК України та Міністерства спорту, але причини їй не пояснили досі.

Дівчина вирішила взяти паузу в кар'єрі, проте має намір повернутися в спорт і виступити на Олімпіаді в Парижі. Поки ж українська красуня насолоджується життям і пробує себе в модельному бізнесі. Виходить дуже непогано!

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