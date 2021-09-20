Зняла штани заради лайків: Ірина Морозюк показала тату на інтимному місці

Ірина Морозюк показала тату / Фото: Instagram
Ірина знайшла в туалеті дзеркало на повний зріст і не упустила можливість похвалитися гарним татуюванням на стегні. Правда, заради цього довелося спустити штани до колін.
Інтимну частину тіла дівчини покриває практично автобіографічний портрет, тільки вона зображена в ролі індіанки в традиційному головному уборі з пір'я.
Своє татуювання Ірина Морозюк показувала і раніше:
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