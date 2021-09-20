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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Легіонер Динамо перед Шахтарем відгуляв весілля з українкою, яка відбила його у полячки

Олег Люлька Олег Люлька Редактор редакції Спорт
20 вересня, 01:41
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Польський захисник Динамо Томаш Кендзьора попрощався зі статусом холостяка, одружившись на чарівній блондинці Вікторії Стецик
Кендзьора і його дружина
Кендзьора і його дружина / Фото: Instagram

За кілька днів до матчу за Суперкубок України з Шахтарем, який відбудеться на НСК "Олімпійський" 22 вересня, 27-річний польський захисник Динамо Томаш Кендзьора одружився зі своєю коханою – чарівною блондинкою Вікторією Стецик.

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Весілля зіграли в столичному готелі Fairmont.

Серед гостей були партнери Кендзьори з Динамо – Беньямін Вербич, Микола Шапаренко та Денис Гармаш.

Гостей розважав балет, а спеціально запрошений художник безпосередньо під час весілля намалював портрет молодят із золота.

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На танцмайданчику запалювали новоспечена дружина Томаша Кендзьори і Беньямін Вербич зі своєю коханою – моделлю Playboy Альвіною.

А ось – і відео весільного столу під закадрове "Вау!" від Вербича.

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Нагадаємо, Кендзьора зробив пропозицію Вікторії минулої зими. Це сталося під час їхніх спільних канікул в ОАЕ.

Кендзьора перебрався до Динамо влітку 2017-го року і невдовзі після переїзду розійшовся зі своєю попередньою дівчиною полячкою Наталією Прзібіш, пов'язавши своє життя з чарівною киянкою.

Кендзьора і його дружина Вікторія
Кендзьора і його дружина Вікторія / Фото: Instagram

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