В Лувр эту красоту: обнаженное фото спортсменки сравнили с произведением искусства

Люсия Яворчекова восторгает своими формами / Фото: Instagram
Люсия регулярно радует своих фанатов пикантными образами. На этот раз девушка опубликовала снимок своей фигуры – идеальные формы!
Подписчики в восторге от фото, а один из поклонников Яворчековой даже сравнил его с произведением искусства. А что, такая картина украсила бы любую галерею.
Люсия Яворчекова занималась велоспортом, но быстро поняла, что особых успехов в этой дисциплине не добьется. Тогда красотка решила посвятить себя модельному бизнесу, где ее дела быстро пошли в гору!
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