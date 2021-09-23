В Лувр эту красоту: обнаженное фото спортсменки сравнили с произведением искусства

Бывшая словацкая велосипедистка Люсия Яворчекова опубликовала новое интимное фото у себя в Instagram. Подписчики красавицы в восторге!

Люсия Яворчекова восторгает своими формами / Фото: Instagram

Люсия регулярно радует своих фанатов пикантными образами. На этот раз девушка опубликовала снимок своей фигуры – идеальные формы!

Подписчики в восторге от фото, а один из поклонников Яворчековой даже сравнил его с произведением искусства. А что, такая картина украсила бы любую галерею.

Люсия Яворчекова занималась велоспортом, но быстро поняла, что особых успехов в этой дисциплине не добьется. Тогда красотка решила посвятить себя модельному бизнесу, где ее дела быстро пошли в гору!

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