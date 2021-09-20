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Самые стройные ножки украинского спорта. И эту красотку не взяли на Олимпиаду!

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
20 сентября, 23:53
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Украинская гимнастка Влада Никольченко поделилась невероятно горячим фото. Спортсменка приостановила карьеру, зато смело может податься в модельный бизнес
Влада Никольченко хвастается красивыми ножками
Влада Никольченко хвастается красивыми ножками / Фото: Instagram

На своей странице в Instagram Влада показала фото в откровенном купальнике и с такого ракурса, который только подчеркивает ее идеальную фигуру и стройные ножки.

Влада была лидером украинской сборной по художественной гимнастике, завоевала лицензию на Игры в Токио, но по непонятным причинам ее не включили в состав на Олимпиаду-2020.

Никольченко заявила, что это было решение НОК Украины и Министерства спорта, но причины ей не объяснили до сих пор.

Девушка решила взять паузу в карьере, однако намерена вернуться в спорт и выступить на Олимпиаде в Париже. Пока же украинская красотка наслаждается жизнью и пробует себя в модельном бизнесе. Получается очень неплохо!

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