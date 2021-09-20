Сняла штаны ради лайков: Ирина Морозюк показала тату на интимном месте

Супруга украинского футболиста Николая Морозюка Ирина напомнила о себе новым откровенным фото. Ради лайков девушка согласилась снять штаны

Ирина Морозюк показала тату / Фото: Instagram

Ирина нашла в уборной зеркало во весь рост и не упустила возможность похвастаться красивой татуировкой на бедре. Правда, ради этого пришлось спустить штаны до колен.

Интимную часть тела девушки покрывает практически автобиографический портрет, только она изображена в роли индианки в традиционном головном уборе из перьев.

Свою татуировку Ирина Морозюк показывала и раньше:

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