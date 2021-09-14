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Разбавила ленту голой задницей: мать двоих детей шалит в Instagram

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт Андрей Трофимов Андрей Трофимов редактор сайта segodnya.ua
14 сентября, 00:16
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Супруга украинского футболиста Александрии Максима Третьякова Лиза порадовала подписчиков горячим летним фото. Двое детей не повод отказаться от купальника!
Третьякова Лиза хвастается горячими фото
Третьякова Лиза хвастается горячими фото / Фото: Instagram

На своей странице в Instagram девушка опубликовала фото, на котором она позирует на ступеньках в крохотном купальнике с леопардовой окраской.

"Ну можно же маме двоих детей хоть иногда разбавить ленту голой задницей, а?! Только ццц.

Р. S. На самом деле у меня столько осталось не опубликованных красивых летних фото, но выставлять их уже как-то не актуально, эхх", – написала под фото Лиза.

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Максим и Лиза воспитывают двоих детей – дочь Сабрина появилась на свет в феврале 2017 года, а сын Даниэль родился в марте этого года.

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