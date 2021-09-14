Разбавила ленту голой задницей: мать двоих детей шалит в Instagram

Третьякова Лиза хвастается горячими фото / Фото: Instagram
На своей странице в Instagram девушка опубликовала фото, на котором она позирует на ступеньках в крохотном купальнике с леопардовой окраской.
"Ну можно же маме двоих детей хоть иногда разбавить ленту голой задницей, а?! Только ццц.
Р. S. На самом деле у меня столько осталось не опубликованных красивых летних фото, но выставлять их уже как-то не актуально, эхх", – написала под фото Лиза.
Максим и Лиза воспитывают двоих детей – дочь Сабрина появилась на свет в феврале 2017 года, а сын Даниэль родился в марте этого года.
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