І "лебедя" вкрали! Баюл звинуватила Росію ще в одному плагіаті

Знаменита українська фігуристка продовжує війну з росіянами. Олімпійська чемпіонка-1994 заявила, що в РФ у неї "поцупили" ще одну знамениту сукню

Олімпійська чемпіонка Ліллехаммера-1994 Оксана Баюл звинуватила Росію ще в одному плагіаті. Знаменита українська фігуристка вважає, що росіяни вкрали у неї костюм "Білого лебедя", в образі якого Оксана виступала в 90-х.

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На підтвердження своїх слів Баюл опублікувала в Instagram відео виступу в костюмі "Білого лебедя" російської фігуристки Каміли Валієвої, коли тій було 8 років і 8 місяців. Нині цій спортсменці 14, і вона чемпіонка світу серед юніорів.

"Подивися, це не мої слова, а слова фанатів... Сподіваюся, цей костюм не шили у тебе в ательє? Ти краще взагалі скажи, що ти не знаєш, хто така Оксана Баюл?" – звернулася Баюл, яка проживає в Лас-Вегасі, до хореографа російської групи Етері Тутберідзе Олексія Железнякова

Оксана Баюл. Фото – Getty Images

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Раніше Оксана заявила, що росіянка Аліна Загітова виграла Олімпіаду-2018 в сукні, скопійованій з костюма Баюл 1995 року.

На що Олексій Железняков відповідав: "І знову сміюсь. Пам'ятаєте ту щасливу червону пачку Жені Медведєвої, а потім у Аліни Загітової? Перша пачка для Жені була зшита в моєму ательє, ескіз малював я особисто і тоді навіть близько не був знайомий з костюмом Оксани Баюл, тож мови про плагіат бути не може. Далі ця пачка як щасливий талісман перейшла Аліночці. Ну хто там ще хоче вкусити команду Тутберідзе? Не соромтеся, а ми всією країною посміємося".

Відзначимо, що росіяни мстять Баюл за звинувачення в крадіжці, заявляючи, мовляв, дівчина не першої свіжості вирішила підзаробити.

Оксана Баюл на льоду Відео: Instagram

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