И "лебедя" украли! Баюл обвинила Россию еще в одном плагиате

Знаменитая украинская фигуристка продолжает войну с россиянами. Олимпийская чемпионка-1994 заявила, что в РФ у нее "своровали" еще одно знаменитое платье

Олимпийская чемпионка Лиллехаммера-1994 Оксана Баюл обвинила Россию еще в одном плагиате. Знаменитая украинская фигуристка считает, что россияне украли у нее костюм "Белого лебедя", в образе которого Оксана выступала в 90-х.

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В качестве подтверждения Баюл опубликовала в Instagram видео выступления в костюме "Белого лебедя" российской фигуристки Камилы Валиевой, когда той было 8 лет и 8 месяцев. Сейчас этой спортсменке 14, и она чемпионка мира среди юниоров.

"Посмотри, это не мои слова, а слова фанатов... Надеюсь, этот костюм не шили у тебя в ателье? Ты лучше вообще скажи, что ты не знаешь, кто такая Оксана Баюл?" – обратилась Баюл, проживающая в Лас-Вегасе, к хореографу российской группы Этери Тутберидзе Алексею Железнякову

Оксана Баюл. Фото – Getty Images

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Ранее Оксана заявила, что россиянка Алина Загитова выиграла Олимпиаду-2018 в платье, скопированном с костюма Баюл 1995 года.

На что Алексей Железняков отвечал: "И снова угораю. Помните ту счастливую красную пачку Жени Медведевой, а потом у Алины Загитовой? Первая пачка для Жени была сшита в моем ателье, эскиз рисовал я лично и в тот момент даже близко не был знаком с костюмом Оксаны Баюл, так что речи о плагиате быть не может. Далее эта пачка как счастливый талисман перешла Алиночке. Ну кто там еще хочет укусить команду Тутберидзе? Давайте не смущайтесь, а мы всей страной посмеемся".

Отметим, что россияне мстят Баюл за обвинение в краже, заявляя, мол, девушка не первой свежести решила подработать.

Оксана Баюл на льду Видео: Instagram

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