Тарасова – змія! Оксану Баюл підтримали у війні проти Росії

Дворазова олімпійська чемпіонка Оксана Грищук розкритикувала російську тренерку Тетяну Тарасову. Фігуристка звинуватила Тарасову в крадіжці і назвала її жахливою людиною.

"Нас багато дурили і обкрадали весь час. Змії такі, як Тарасова. Ми всі сили віддавали виступам, а вони планували, як нас обдерти і все у нас забрати", – заявила Грищук.

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Своїм коментарем Оксана підтримала українську олімпійську чемпіонку Оксану Баюл. "Гроші вона любить, а не Росію" , – так Баюл висловилася про Тарасову, згадавши, як тренер в 1990-і зверталася за допомогою до іноземних колег після розпаду її театру на льоду.

Грищук виступала в спортивних танцях на льоду з Євгеном Платовим. Вони стали першими в історії дворазовими олімпійськими чемпіонами в цій дисципліні. На рахунку пари також три перемоги на чемпіонатах Європи і чотири перемоги на світових першостях.

Раніше Оксана Баюл звинуватила росіян у плагіаті. Українка впевнена, плаття російської фігуристки Аліни Загитової на Олімпіаді-2018 було скопійовано з її вбрання 23-річної давності.

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Це вже не перші розбірки знаменитої українки, яка мешкає в Лас-Вегасі, з РФ. Напередодні Баюл розкритикувала російське шоу "Чемпіони на льоду".

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