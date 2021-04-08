Росіяни мстяться Баюл за звинувачення в крадіжці: Дівчина не першої свіжості вирішила підробити

Дизайнер заступився за свою колегу і наїхав на українку

Вчора легендарна Баюл звинуватила росіян у плагіаті. Перша олімпійська чемпіонка незалежної України вважає, що плаття російської фігуристки Аліни Загітової на Олімпіаді-2018 було скопійовано з її вбрання 23-річної давності. Ця заява викликала бурхливу реакцію в РФ.

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Дизайнер костюму Загітової, який приніс її олімпійське "золото", Ольга Рябенко так і не зважилася спростувати слова Баюл про крадіжку фасону її сукні, закликавши публіку самостійно вирішувати, хто правий. А ось дизайнер Володимир Мандриков відповів українці з американським паспортом набагато жорсткіше.

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"Абсолютно дурний пост від Баюл. Програма Загітової була поставлена під іспанську музику і плаття підходить під це. У балетах Великого театру використовуються такі ж самі сукні. Баюл зробила це для підняття свого рейтингу. Людина живе в США, все зачинено, карантин, немає шоу і гроші закінчуються. Треба ж якось привертати до себе увагу, тому дівчина не першої свіжості вирішила щось вигадати і якось підробити", – цитує Мандрикова Sport24

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Такі звинувачення звучать не дуже правдоподібно, якщо врахувати, що Баюл одружена з мільйонером італійського походження Карло Джей Фаріной – менеджером, який свого часу співробітничав зі Стінгом і Майклом Джексоном.

Це вже не перші розборки знаменитої українки, яка мешкає в Лас-Вегасі, з РФ. Напередодні Баюл розкритикувала російське шоу "Чемпіони на льоду".

Оксана Баюл і її донька Відео: Instagram

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