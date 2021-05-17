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Гроза району Києва: олімпійський чемпіон став чітким пацаном і ходить по спинах

Олена Павлова Олена Павлова
17 травня, 14:55
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Український гімнаст Олег Верняєв показав фото з другом, яке повинно бути у кожного. А його навчили правильно сидіти навпочіпки
Олег Верняєв
Олег Верняєв / Фото: Instagram

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв, який був тимчасово відсторонений від змаганьу січні 2021 року, не втрачає оптимізму і частенько викладає жартівливі пости в Instagram. От і напередодні спортсмен щось розглядав під капотом своєї машини, буквально сидячи на спині друга.

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"Якщо у вас немає такої фотки, у вас немає друзів", – підписав фото в Instagram Верняєв.

"Навпочіпки треба сидіти, не відриваючи п'яти", – пожартував під постом тренер збірної України з скелетону Михайло Гераскевич. "Гроза району", "Чіткі пацани", – коментували з посмішкою фоловери Верняєва.

Нагадаємо, що, мабуть, через відсторонення Верняєв пропускав і чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, який пройшов 21-25 квітня в Базелі.

Олег Верняєв
Олег Верняєв / Фото: Instagram

Після цього титулований гімнаст похвалився своїми досягненнями: "Баню побудував. Дерево (персик) посадив. Залишилося Олеговича десь стрельнути".

Раніше ми розповідали, що Олег Верняєв та срібний призер Ігор, борець і народний депутат Жан Беленюк влаштували розбіркипісля лазні. Спортсмени спочатку влаштували заплив у снігу. А потім Олег вирішив боротися з Беленюком і у ту ж мить пошкодував про це.

Олег Верняєв на брусах Відео: Instagram
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Цитата дня

Я можу побажати Суркісу, щоб наступний чемпіонат вони програли, а ми виграли

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