Починайте боятися! Вундеркінд з України з медаллю на першому дорослому чемпіонаті Європи

На турнірі в Базелі Ілля Ковтун виявився гідною заміною олімпійського чемпіона Олега Верняєва і пропустив вперед лише двох титулованих росіян

Ілля Ковтун/Фото basel2021.com

17-річний вундеркінд Ілля Ковтун виграв бронзу на чемпіонаті Європи зі спортивної гімнастики в Базелі. Український гімнаст сенсаційно посів третє місце в багатоборстві. Раніше Ковтун виграв п'ять золотих медалей на чемпіонаті Європисеред юніорів.

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За сумою шести снарядів Ковтун набрав 84,864 бала і поступився лише титулованим росіянам. Золоту медаль турніру завоював триразовий чемпіон світу Микита Нагорний (88,032). Срібло дісталося призеру Олімпіади-2016 Давиду Белявському (85,864). Ще один українець Володимир Костюк з 81,532 балами посів сьоме місце.

Відзначимо, що для 17-річних Ковтуна і Костюка польський чемпіонат Європи – перший старт серед дорослих. У фінал багатоборства Ковтун потрапив з 11-м результатом у кваліфікації, а Володимир – з 21-м, але зуміли значно поліпшити свої позиції.

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Відзначимо, що лідери збірної України Олег Верняєв та Петро Пахнюк пропускають чемпіонат. Олімпійський чемпіон Верняєв тимчасово відсторонений від змаганьміжнародною федерацією.

А Ковтун та Ігор Радівілов на вихідних виступлять у чотирьох фіналах на окремих снарядах – в суботу Іллю чекає фінал на коні, а Ігоря – на кільцях, а в неділю Ковтун виступить в фіналі на брусах, а Радивилів пройшов до вісімки фіналістів у фірмовому опорному стрибку.

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