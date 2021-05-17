Гроза района Киева: олимпийский чемпион стал четким пацаном и ходит по спинам

Украинский гимнаст Олег Верняев показал фото с другом, которое должно быть у каждого. А его научили правильно сидеть на корточках

Олег Верняев / Фото: Instagram

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Олег Верняев, который был временно отстранен от соревнований в январе 2021 года, не теряет оптимизма и частенько выкладывает шуточные посты в Instagram. Вот и накануне спортсмен что-то рассматривал под капотом своей машины, буквально сидя на спине друга.

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"Если у вас нет такой фотки, у вас нет друзей", – подписал фото в Instagram Верняев.

"На корточках надо сидеть, не отрывая пятки", – пошутил под постом тренер сборной Украины по скелетону Михаил Гераскевич. "Гроза района", "Четкие пацаны", – комментировали с улыбкой фоловеры Верняева.

Напомним, что, видимо, из-за отстранения Верняев пропускал и чемпионат Европы по спортивной гимнастике, который прошел 21-25 апреля в Базеле.

Олег Верняев / Фото: Instagram

После этого титулованный гимнаст похвастался своими достижениями: "Баню построил. Дерево (персик) посадил. Осталось Олеговича где-то стрельнуть".

Ранее мы рассказывали, что Олег Верняев и серебряный призер Игр, борец и народный депутат Жан Беленюк устроили разборки после бани. Спортсмены сначала устроили заплыв в снегу. А затем Олег решил бороться с Беленюком и тут же пожалел об этом.