Олімпійський чемпіон викликав нардепа один на один. І пошкодував

Олімпійський чемпіон Ріо-2016 гімнаст Олег Верняєв та срібний призер Ігор, борець і народний депутат Жан Беленюк влаштували розбірки після лазні.

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Спортсмени спочатку влаштували заплив у снігу.

"Ви всі цікавилися де подівся Верняєв. Мені вдалося його відшукати! Виявляється, він активно готується до Олімпіади в Токіо-2021, експериментуючи з різними видами спорту", – підписав своє відео в Instagram Жан.

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"Ви думаєте чому мене так довго не було в Instagram? Ось вам порада на майбутнє – ніколи не кличте чемпіона світу з греко-римської боротьби "раз на раз", – це вже пост Верняева. Олег вирішив боротися з Беленюком і тої ж миті пошкодував про це.

Раніше ми писали, що на Олімпіаді в Токіо спортсменам дадуть тисячі презервативів. І при цьому атлетам заборонено контактувати один з одним.

Нагадаємо, спочатку Олімпіада в Токіо повинна була відбутися у 2020 році, але її перенесли на літо-2021. Ігри, якщо їх знову не перенесуть, пройдуть з 23 липня по 8 серпня.

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