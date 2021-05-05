Дівчата, вчіться, як робити засоси: український гімнаст показав тіло в мітках

Олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв пожартував після банок, а Жан Беленюк і Максим Звонов відповіли на пост колеги

У січні олімпійський чемпіон зі спортивної гімнастики Олег Верняєв був тимчасово відсторонений від змагань і ніяк не прокоментував цю ситуацію. Однак спортсмен все одно продовжує підготовку до Ігор-2020 в Токіо. А сьогодні підколов представниць прекрасної статі.

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"Дівчата, вчіться, як робити засоси, а не ось ці ваші сюсі пусі", – пожартував гімнаст на своїй сторінці в Instagram і додав: "Насправді банки – топ"

"Засос пилососа", – відреагував з посмішкою баскетболіст Максим Звонов. "Якщо знайдеш таку майстриню, нічого крім, плеча їй не давай", – відповів жартом борець Жан Беленюк. А український гімнаст Антон Давиденко підіграв: "Боюсь тих дівчин, які зможу зробити такий засос".

Нагадаємо, що, мабуть, через відсторонення Верняєв пропускав і чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики, який пройшов 21-25 квітня в Базелі.

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Раніше ми розповідали, що Олег Верняєв та срібний призер Ігор, борець і народний депутат Жан Беленюк влаштували розбіркипісля лазні. Спортсмени спочатку влаштували заплив в снігу. А потім Олег вирішив боротися з Беленюком і у ту ж мить же пошкодував про це.