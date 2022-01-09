Емігрантка з Росії: з якою красунею Кличко переховувався від слідчих у Німеччині

Колишній чемпіон світу з боксу українець Володимир Кличко став переможцем реаліті-шоу в Німеччині, а разом із ним у шоу взяла участь чарівна красуня

Стефані Гізінгер знялася з Кличком в реаліті-шоу / Фото: Колаж: Сьогодні

Кличко став переможцем реаліті-шоу "Погоня за знаменитостями", суть якого полягала в тому, щоб протягом 10 днів уникати переслідування.

Загалом у шоу було 10 учасників. Окрім Кличка – це зірки місцевого шоу-бізнесу. Серед них виділялася одна красуня – Стефані Гізінгер.

Як і Володимир, вона ховалася від слідчих наодинці, хоча вони могли б створити чудову екранну пару. У результаті Стефані увійшла до трійки фіналістів.

Сім'я Гізінгер емігрувала з Сибіру в 1995 році, а через рік на світ з'явилася Стефані.

У 17-річному віці дівчина стала переможницею німецького шоу для топ-моделей. Так розпочалася її кар'єра у модельному бізнесі.

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