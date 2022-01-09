Емігрантка з Росії: з якою красунею Кличко переховувався від слідчих у Німеччині

Кличко став переможцем реаліті-шоу "Погоня за знаменитостями", суть якого полягала в тому, щоб протягом 10 днів уникати переслідування.
Загалом у шоу було 10 учасників. Окрім Кличка – це зірки місцевого шоу-бізнесу. Серед них виділялася одна красуня – Стефані Гізінгер.
Далі по темі
Як і Володимир, вона ховалася від слідчих наодинці, хоча вони могли б створити чудову екранну пару. У результаті Стефані увійшла до трійки фіналістів.
Сім'я Гізінгер емігрувала з Сибіру в 1995 році, а через рік на світ з'явилася Стефані.
У 17-річному віці дівчина стала переможницею німецького шоу для топ-моделей. Так розпочалася її кар'єра у модельному бізнесі.
Більше красунь:
- Дружина "Холостяка" засунула в труси водорості заради хайпа в Instagram
- Від прапора Росії до "Слава Україні!": дівчина новачка Евертона Миколенка
- До чи після сексу? Гаряча Марина Бех у Буковелі
- Гола під дощем: безсоромна велосипедистка запалює в Мережі
- Бойфренд української секс-діви замінить Гамільтона: сенсація у Формулі-1