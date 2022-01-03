До чи після сексу? Гаряча Марина Бех у Буковелі

Зірка стрибків у довжину Марина Бех-Романчук запостила у соцмережі пікантний знімок. В одній білизні спортсменка ніжиться у ліжку.
"Це були ідеальні три дні у Буковелі з моїм коханим. Яскраві та незабутні.
Ми вже вп'яте зустрічали тут Новий рік і я мрію, щоб ця традиція продовжувалася і продовжувалася", – написала Марина в Instagram.
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Повз такий сексуальний знімок не могли пройти підписники спортсменки.
"Опа, попка Марини", – написав один у коментарях.
"До чи після?" – поцікавився другий, додавши смайлик 18+.
Раніше чоловік Марини, призер Олімпіади-2020, плавець Михайло Романчук потрапив у невеликий скандал під час відпочинку у Буковелі. Підписникам спортсмена не сподобалося його екіпірування.
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