Эмигрантка из России: с какой красавицей Кличко скрывался от следователей в Германии

Кличко стал победителем реалити-шоу "Погоня за знаменитостями", суть которого заключалась в том, чтобы на протяжении 10 дней уходить от преследования.
Всего в шоу было 10 участников. Помимо Кличко – это звезды местного шоу-бизнеса. Среди них выделялась одна красотка – Стефани Гизингер.
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Как и Владимир, она скрывалась от следователей в одиночку, хотя они могли бы создать отличную экранную пару. В итоге Стефани вошла в тройку финалистов.
Семья Гизингер эмигрировала из Сибири в 1995 году, а через год на свет появилась Стефани.
В 17-летнем возрасте девушка стала победительницей немецкого шоу для топ-моделей. Так началась ее карьера в модельном бизнесе.
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