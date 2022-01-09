Эмигрантка из России: с какой красавицей Кличко скрывался от следователей в Германии

Бывший чемпион мира по боксу украинец Владимир Кличко стал победителем реалити-шоу в Германии, а вместе с ним в шоу приняла участие очаровательная красотка

Стефани Гизингер снялась с Кличко в реалити-шоу / Фото: Коллаж: Сегодня

Кличко стал победителем реалити-шоу "Погоня за знаменитостями", суть которого заключалась в том, чтобы на протяжении 10 дней уходить от преследования.

Всего в шоу было 10 участников. Помимо Кличко – это звезды местного шоу-бизнеса. Среди них выделялась одна красотка – Стефани Гизингер.

Как и Владимир, она скрывалась от следователей в одиночку, хотя они могли бы создать отличную экранную пару. В итоге Стефани вошла в тройку финалистов.

Семья Гизингер эмигрировала из Сибири в 1995 году, а через год на свет появилась Стефани.

В 17-летнем возрасте девушка стала победительницей немецкого шоу для топ-моделей. Так началась ее карьера в модельном бизнесе.

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