Гола під дощем: безсоромна велосипедистка запалює в Мережі

Люсія Яворчекова радує фанатів з перших днів нового року / Фото: Колаж: Сьогодні
Люсія, що пішла з велоспорту у модельний бізнес, поділилася яскравим фото з Мексики. Спортсменка залізла у воду під час дощу оголеною, прикривши свої пишні груди руками.
"Подякуйте за дощ у вашому житті, який поливає квіти вашої душі", – підписала знімок Яворчекова.
А трохи раніше Яворчекова поділилася фотосесією у байкерському стилі. Дівчина позувала напівроздягненою у шкірянці із шипами.
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