Крах німецьких слідчих! Кличку вдалося піти безкарним

Легендарний український боксер Володимир Кличко став переможцем німецького реаліті-шоу "Погоня за знаменитостями". Він єдиний пішов від переслідувачів

Помічник Меркель не зміг впіймати Кличка / Фото: Колаж: Сьогодні

За задумом організаторів шоу, 10 знаменитостей протягом десяти днів мали ховатися від переслідування, а в цей час їх ловили професійні слідчі на чолі з колишнім радником з безпеки канцлера Ангели Меркель Еріха Вада.

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Найкраще це вдалося зробити Володимиру Кличку, пише buffed.de. Особливо ефектною виявилася погоня за боксером на Баденському озері, коли українець втік на водному мотоциклі.

Втім, глядачі та журналісти розкритикували шоу за неправдивість того, що відбувається на екрані.

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Заявлялося, що учасники шоу будуть обмежені в засобах, але Кличко з'явився в кадрі на крутому водному квадроциклі.

Володимир Кличко бігає від слідчих. Фото: suedkurier.de

А ще "втікачі" мали залишатися непоміченими для слідчих, але як це зробити, коли за тобою ходить знімальна група? Ті ж кадри погоні за Кличком знімали з оператором за спиною у Володимира.