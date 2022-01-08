7 січня 21:30
Баварія 1
Боруссія М 2
8 січня 22:00 Онлайн
Реал --
Валенсія --
9 січня 19:30 Онлайн
Рома --
Ювентус --
9 січня 19:30 Онлайн
Дженоа --
Спеція --
9 січня 21:45 Онлайн
Інтер --
Лаціо --
9 січня 22:00 Онлайн
Вільярреал --
Атлетіко --
10 січня 18:00 Онлайн
Марокко --
Гана --
10 січня 21:55
Манчестер Юнайтед --
Астон Вілла --
11 січня 18:00 Онлайн
Нігерія --
Єгипет --
11 січня 22:00
Евертон --
Лестер --
12 січня 21:00 Онлайн
Атлетіко --
Атлетик --
12 січня 21:45
Тоттенгем --
Челсі --
12 січня 22:00 Онлайн
Інтер --
Ювентус --
13 січня 21:00 Онлайн
Барселона --
Реал --
13 січня 21:45
Ліверпуль --
Арсенал --
14 січня 15:00 Онлайн
Сенегал --
Гвінея --
15 січня 14:30 Онлайн
Манчестер Сіті --
Челсі --
16 січня 16:00 Онлайн
Ліверпуль --
Брентфорд --
16 січня 18:30 Онлайн
Тоттенгем --
Арсенал --
16 січня 21:45 Онлайн
Аталанта --
Інтер --
18 січня 22:00 Онлайн
Брайтон --
Челсі --
19 січня 21:30 Онлайн
Лестер --
Тоттенгем --
19 січня 22:00 Онлайн
Брентфорд --
Манчестер Юнайтед --
19 січня 22:30 Онлайн
Валенсія --
Севілья --
20 січня 18:00 Онлайн
Кот-Д'Івуар --
Алжир --
20 січня 21:45 Онлайн
Арсенал --
Ліверпуль --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка 🎄 Що змінилося з 1 січня
СЬОГОДНІ Спорт Новини боксу

Крах німецьких слідчих! Кличку вдалося піти безкарним

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор Спорт Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 січня, 21:49
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Легендарний український боксер Володимир Кличко став переможцем німецького реаліті-шоу "Погоня за знаменитостями". Він єдиний пішов від переслідувачів
Помічник Меркель не зміг впіймати Кличка
Помічник Меркель не зміг впіймати Кличка / Фото: Колаж: Сьогодні

За задумом організаторів шоу, 10 знаменитостей протягом десяти днів мали ховатися від переслідування, а в цей час їх ловили професійні слідчі на чолі з колишнім радником з безпеки канцлера Ангели Меркель Еріха Вада.

Читайте також: Кличко увійшов до ТОП-10 найбагатших боксерів світу: Усик поки що курить осторонь

Реклама

Найкраще це вдалося зробити Володимиру Кличку, пише buffed.de. Особливо ефектною виявилася погоня за боксером на Баденському озері, коли українець втік на водному мотоциклі.

Втім, глядачі та журналісти розкритикували шоу за неправдивість того, що відбувається на екрані.

Реклама

Заявлялося, що учасники шоу будуть обмежені в засобах, але Кличко з'явився в кадрі на крутому водному квадроциклі.

Володимир Кличко бігає від слідчих. Фото: suedkurier.de

А ще "втікачі" мали залишатися непоміченими для слідчих, але як це зробити, коли за тобою ходить знімальна група? Ті ж кадри погоні за Кличком знімали з оператором за спиною у Володимира.

Кличко на зйомках шоу. Фото: Bild

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Реклама
Вривайся в зарубу!
Parimatch plashka branding
Більше про ставки
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Перепис мільйонерів
ТОП-заробітки українських спортсменів у 2021 році
1
Олександр Усик Олександр Усик
18 млн $
2
Андрій Ярмоленко Андрій Ярмоленко
8,1 млн $
3
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
3,2 млн $
4
Алекс Лень Алекс Лень
2,9 млн $
5
Ярослав Ракицький Ярослав Ракицький
2,8 млн $
За що такі гроші?
Пекін, зустрічай!
До відкриття Олімпіади-2022
За медалями
ТОП-МАТЧІ ТИЖНЯ

Рома

Завтра

19:30

Ювентус

3.30

3.30

2.33

Дженоа

Завтра

19:30

Спеція

2.11

3.40

3.75
Опитування
Опитування
Опитування
Кубок світу. Чоловіки
1
Емільєн Жаклен Емільєн Жаклен
425
2
Кантен Фійон-Майє Кантен Фійон-Майє
401
3
Ветле Шостад Крістіансен Ветле Шостад Крістіансен
372
4
Себастьян Самуельссон Себастьян Самуельссон
371
5
Тар'єй Бьо Тар'єй Бьо
356
Кубок світу. Жінки
1
Марте Ольсбу-Рейселанн Марте Ольсбу-Рейселанн
477
2
Ельвіра Карін Еберг Ельвіра Карін Еберг
413
3
Ганна Сола Ганна Сола
374
4
Дінара Алімбекова Дінара Алімбекова
370
5
Ганна Еберґ Ганна Еберґ
350
Дівчата покеру
PokerMatch

Лео
Маргетс

Іспанія
Фото красуні
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше
Опитування
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2019К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1616К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1468К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1031К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
828К
6
Іван Редкач Іван Редкач
754К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
645К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
520К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
493К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
434К
ТОП-100
Покер - це спорт!
Новини покеру

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти