Очевидці з жахом: Кличко тікав від слідчих на водному мотоциклі, його наздоганяли вертольотом

Легендарний український боксер Володимир Кличко взяв участь у німецькому реаліті-шоу Погоня за знаменитостями, але очевидці не знали, що те, що відбувається на їхніх очах, – лише зйомки

Кличко втік від слідчих по воді / Фото: Колаж: Сьогодні

Зйомки шоу проходили минулого літа на Баденському озері на кордоні Німеччини, Австрії та Швейцарії. Очевидці, що прибули на озеро, стали свідками гостросюжетної погоні у стилі голлівудських фільмів.

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Невідомий на крутому водному квадроциклі тікав від своїх переслідувачів, які йшли його п'ятами на човнах. У цей час чорний вертоліт кружляв у повітрі, а потім приземлився прямо на березі озера.

Як виявилося, це були зйомки фіналу шоу, а тим самим утікачем виявився Володимир Кличко, пише suedkurier.de.

Володимир Кличко бігає від слідчих. Фото: suedkurier.de

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Втім, поки що невідомо, чи вдалося боксерові втекти від переслідувачів. Це покажуть у останній серії. До речі, глядачі розкритикували шоу, назвавши його фальшивкою.

Нагадаємо, суть реаліті-шоу полягає в тому, що учасники перетворюються на злочинців та мають протягом 10 днів ховатися від слідчих.