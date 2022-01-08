Дружина "Холостяка" засунула в труси водорості заради хайпа в Instagram

Деякий час тому Вікторія сфотографувалася у басейні, який є дахом ресторану. Принадами дівчини могли насолоджуватися всі, хто перебував у закладі.
Але на цьому вона не зупинилась. На наступному фото Віктрія показала, який виглядає дівчина під час фото для Instagram і через кілька секунд після цього.
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Для другого знімку дівчина не посоромилася засунути в труси водорості, що вона знайшла на березі.
Нагадаємо, що Вікторія Кобленко та Євген Левченко давно живуть в Амстердамі. Влітку 2016 року Вікторія народила своєму чоловікові, який грав за низку нідерландських клубів і брав участь у реаліті-шоу "Холостяк" як головний герой, сина. Хлопчика назвали Кий як одного із засновників Києва.
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