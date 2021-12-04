Так, біля Бурдж Халіфа! Українську гімнастку покликали заміж

Діана та Мілад / Фото: Колаж: Сьогодні
Чемпіонка Європи-2020 зі спортивної гімнастики Діана Варінська стала нареченою. Українській спортсменці зробив пропозицію гімнаст із Казахстану Мілад Карімі.
Сталося це біля найвищої споруди у світі, вежі Бурдж Халіфа в Дубаї.
"У коханні з тобою", – підписала знімки Діана у Instagram.
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Варінській – 20 років. Крім перемоги на чемпіонаті Європи, вона має дві бронзові медалі Європейських ігор.
Карімі – 22 роки. На його рахунку срібло та дві бронзи чемпіонату Азії. До речі, нещодавно Мілад був у Києві, у його соцмережах є фото з Майдану Незалежності.
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