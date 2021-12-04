Да, возле Бурдж-Халифа! Украинскую гимнастку позвали замуж

В Дубае казахстанский гимнаст Милад Карими сделал предложение Диане Варинской. Наша спортсменка согласилась выйти замуж

Диана и Милад / Фото: Коллаж: Сегодня

Чемпионка Европы-2020 по спортивной гимнастике Диана Варинская стала невестой. Украинской спортсменке сделал предложение гимнаст из Казахстана Милад Карими.

Случилось это возле самого высокого сооружения в мире, башни Бурдж-Халифа в Дубае.

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"В любви с тобой", – подписала снимки Диана в Instagram.

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Варинской – 20 лет. Помимо победы на чемпионате Европы, у нее две бронзовые медали Европейских игр.

Карими – 22 года. На его счету серебро и две бронзы чемпионата Азии. Кстати, не так давно Милад был в Киеве, в его соцсетях есть фото с Майдана Незалежности.