Сексуальна українка визнана найкращою каратисткою світу

Зокрема, номером один у вазі 55 кг серед жінок названо срібну призерку Олімпіади в Токіо Анжеліку Терлюга, а №3 у категорії 75 кг у чоловіків став бронзовий медаліст Ігор-2020 Станіслав Горуна.
УКРАЇНЦІ У СПИСКУ НАЙКРАЩИХ КАРАТИСТІВ СВІТУ
- №1 Анжеліка Терлюга (до 55 кг)
- №3 Станіслав Горуна (до 75 кг)
- №6 Ризван Талібов (від 84 кг)
- №6 Аніта Серьогіна (до 61 кг)
- №7 Галина Мельник (до 68 кг)
- №9 Катерина Крива (до 50 кг)
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Нагадаємо, у листопаді Анжеліка Терлюга поступилася в 1/8 фіналу чемпіонату світу в Дубаї тій самій болгарці Івет Горановій, якій улітку програла у фіналі Ігор у Токіо. Після цього 29-річна одеситка натякнула на завершення кар'єри.
"Дуже боляче, коли розумієш, що мрія ніколи не стане реальністю. Я втомилася шукати причини, чого бракує і що не так", – написала тоді в Instagram Терлюга.
Додамо, що після літньої Олімпіади в Токіо Анжеліка Терлюга зіграла весілля з тренером Володимиром Зарецьким, а потім відгуляла медовий місяць на Мальдівах
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