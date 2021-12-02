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Сексуальна українка визнана найкращою каратисткою світу

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
2 грудня, 13:59
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Всесвітня федерація карате опублікувала оновлений рейтинг спортсменів. Відразу шість представників України увійшли до ТОП-10 у своїх вагових категоріях
Анжеліка Терлюга
Анжеліка Терлюга / Фото: Instagram

Зокрема, номером один у вазі 55 кг серед жінок названо срібну призерку Олімпіади в Токіо Анжеліку Терлюга, а №3 у категорії 75 кг у чоловіків став бронзовий медаліст Ігор-2020 Станіслав Горуна.

Анжеліка Терлюга у фіналі Олімпіади-2020
Анжеліка Терлюга у фіналі Олімпіади-2020 / Фото: Reuters

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УКРАЇНЦІ У СПИСКУ НАЙКРАЩИХ КАРАТИСТІВ СВІТУ

  • №1 Анжеліка Терлюга (до 55 кг)
  • №3 Станіслав Горуна (до 75 кг)
  • №6 Ризван Талібов (від 84 кг)
  • №6 Аніта Серьогіна (до 61 кг)
  • №7 Галина Мельник (до 68 кг)
  • №9 Катерина Крива (до 50 кг)

Анжеліка Терлюга зі своєю медаллю
Анжеліка Терлюга зі своєю медаллю / Фото: Reuters

Нагадаємо, у листопаді Анжеліка Терлюга поступилася в 1/8 фіналу чемпіонату світу в Дубаї тій самій болгарці Івет Горановій, якій улітку програла у фіналі Ігор у Токіо. Після цього 29-річна одеситка натякнула на завершення кар'єри.

"Дуже боляче, коли розумієш, що мрія ніколи не стане реальністю. Я втомилася шукати причини, чого бракує і що не так", – написала тоді в Instagram Терлюга.

Додамо, що після літньої Олімпіади в Токіо Анжеліка Терлюга зіграла весілля з тренером Володимиром Зарецьким, а потім відгуляла медовий місяць на Мальдівах

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Анжеліка Терлюга і її чоловік Володимир Зарецький
Анжеліка Терлюга і її чоловік Володимир Зарецький / Фото: Instagram

Анжеліка Терлюга і її чоловік
Анжеліка Терлюга і її чоловік / Фото: Instagram

БІЛЬШЕ ФОТО АНЖЕЛІКИ ТЕРЛЮГИ

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