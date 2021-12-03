Шоколадка для дорослих: дівчина динамівця дівчина примірила солодкий образ

Дівчина футболіста Динамо та збірної Словенії Беньяміна Вербича Альвіна Царенко примірила образ, знайомий нам з дитинства.

Дівчина Беньяміна Вербича Альвіна Царенко / Фото: Instagram

Модель сфотографувалася в образі дівчини з хусткою на голові – точнісінько як на знаменитій шоколадці "Оленка". Пікантним фото дівчина поділилася у Instagram.

Альвіна любить приміряти різні еротичні образи. Її сторінка в Instagram рясніє незвичайними фото.

Нагадаємо, що у серпні Царенко народила сина. Альбіна та Беньямін не особливо афішують свої стосунки. Але фото із сином Вербич виклав у соцмережі.

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