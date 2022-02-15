Український прапор дуже мотивує! Позитив після провалу в естафеті

Лідер збірної України Дмитро Підручний незадоволений результатом перегонів, проте радіє, що команда на Олімпіаді-2022 має потужну підтримку

Підручного потужно зустріли на фініші / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Після снігопадів у олімпійському Чжанцзякоу вдарили люті морози. Вечорами стовпчик термометра досягає позначки мінус 20 градусів. Додайте сюди гори та вітер, то відчуття так собі.

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У зв'язку з цим організатори перенесли біатлонну естафету з вечора на обід, коли трохи тепліше.

Але такі рокіровки не зіграли на руку українській збірній. Чотири кола штрафу і на фініші Дмитро Підручний у боротьбі за дев'яте місце випередив австрійця.

"Завдання було показати свій максимум. Але сьогодні у нас ніхто з ним не впорався. Були проблеми, як на стрільбі, так і на трасі. Треба розібратися чому завалили гонку", – нарікав після фінішу Підручний.

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Сам він також "привіз" чотири кола штрафу.

"Я стартував, коли ні ззаду, ні попереду нікого не було. Було складно психологічно налаштуватися на боротьбу. На стрільбі йшов на ризик. Лежачи все вдалося, а ось стоячи – два штрафні кола. Це неприпустимо".

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На фініші було чимало українських прапорів, що дуже порадувало капітана нашої команди.

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"Я бачив українські прапори, чув підтримку. Це дуже мотивує, додає сил та натхнення боротися", – зізнався Підручний.

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