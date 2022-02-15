Котики, дракони та панди! Досить уже ліпити похмурих сніговиків

Китайці дуже творчо підходять до снігових скульптур, тут ви не побачите нудних сніговиків

Снігові скульптури на Олімпіаді-2022 / Фото: Колаж: Сьогодні

На Олімпійських іграх у Китаї до 20-градусних морозів додався рясний снігопад.

Що у таких випадках у нас роблять? Правильно, ліплять сніговики. Причому скрізь однакові.

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Китайці дуже креативно підходять до снігових скульптур. Тут і котик, і дракон, і панда... Дивіться самі.

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