Котики, дракони та панди! Досить уже ліпити похмурих сніговиків

На Олімпійських іграх у Китаї до 20-градусних морозів додався рясний снігопад.
Що у таких випадках у нас роблять? Правильно, ліплять сніговики. Причому скрізь однакові.
Читайте також: Черги, як у СРСР: у Пекіні величезний дефіцит олімпійських сувенірів
Далі по темі
Китайці дуже креативно підходять до снігових скульптур. Тут і котик, і дракон, і панда... Дивіться самі.
Читайте також: У Китаї мені не вистачає революцій та смачного шоколаду: одкровення українки
Читайте більше ексклюзивних олімпійських новин у розділі "Ми у Пекіні".
Читайте також:
- Відпила зі склянки дідуся: чому виправдання Росії у допінгу звучать смішно
- Ганьба Олімпіади: під допінгістку з Росії змінили регламент змагань
- Не хочете перевірити у мене в трусиках? Російська лижниця відповіла на підозри у шахрайстві
- "МОК зобов'язаний виключити Росію зі світового спорту". Різка заява спортсменів
- Серце розбите. З Олімпіади відправили біатлоністку, що зомліла на трасі