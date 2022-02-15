Котики, драконы и панды! Хватит уже лепить унылых снеговиков

Китайцы очень творчески подходят к снежным скульптурам, тут вы не увидите скучных снеговиков

Снежные скульптуры на Олимпиаде-2022 / Фото: Коллаж: Сегодня

На Олимпийских играх в Китае к 20-градусным морозам добавился обильный снегопад.

Что в таких случаях у нас делают? Правильно, лепят снеговиков. Причем везде одинаковых.

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Китайцы же очень креативно подходят к снежным скульптурам. Тут вам и котик, и дракон, и панда... Смотрите сами.

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