Сердце разбито. С Олимпиады отправили биатлонистку, потерявшую сознание на трассе

Норвежская биатлонистка Ингрид Тандревольд покидает Пекин после кошмарного инцидента на финише гонки преследования

Ингрид Тандреволд / Фото: Instagram, Коллаж: Сегодня

Вчерашние соревнования в женской гонке преследования едва не закончились трагедией для норвежки Ингрид Тандревольд.

На последних метрах персьюта норвежке стало плохо и она чуть не потеряла сознанию на последних метрах гонки. Прямо на финишной линии биатлонистке оказали медицинскую помощь и на руках вынесли с трассы.

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Ингрид Тандревольд не смогла самостоятельно покинуть финишную зону / Фото: Reuters

Чтобы не подвергать спортсменку дальнейшему риску, было принято решение о возвращении Ингрид в Норвегию для тщательного обследования.

"Сейчас ясно, что на Олимпиаде мне больше не разрешат выступать. Именно по состоянию здоровья. Конечно, мне жаль. Мое сердце разбито, и пока речь не о медицинских показателях. Как все, наверное, поняли – у меня был не лучший день. Точнее, он был одним из лучших – до того, как внезапно стал одним из худших. Я сама не понимаю, что произошло: чувствовала, что едва могу передвигать ноги. Это было отчаянием – когда до финиша оставалось всего 200 метров", – цитирует Тандревольд biathlon.com.ua.

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Врач сборной Норвегии Ларс Колсруд так прокомментировал это решение:

"Я должен был принять такое решение. Знаю, что это – плохие новости для Ингрид, но иногда приходится принимать плохое решение, чтобы защитить спортсменку. После двух случаев подряд мы не имеем права рисковать. Мы слишком сильно любим Ингрид и хотим как следует обследовать ее в Норвегии. В условиях гостиницы можно сделать очень немного", – сказал Колсруд.

Отметим, что у Ингрид Тандревольд уже третий раз возникают проблемы со здоровьем во время прохождения биатлонной гонки. Зимой 2021 года у спортсменки диагностировали проблемы с сердцем во время соревнований в Оберхофе.

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Уже на Олимпиаде-2022 в Пекине Ингрид едва не упала в обморок во время женского спринта, в которой финишировала пятой. После финиша Ингрид призналась, что не все помнит по гонке.