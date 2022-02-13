Шок на Олимпиаде! Норвежская биатлонистка потеряла сознание на финише гонки

Норвежской биатлонистке Ингрид Тандревольд стало плохо во время женской гонки преследования на Олимпиаде в Пекине

Ингрид Тандревольд не смогла самостоятельно покинуть финишную зону / Фото: Reuters

Сегодняшний женский пасьют на Олимпийских играх едва не закончился трагедией. При выходе на финишный круг у норвежской биатлонистки Ингрид Тандревольд возникли серьезные проблемы со здоровьем.

25-летняя спортсменка реально претендовала на бронзовые награды, занимая после последней стрельбы третью позицию. Но внезапно норвежке стало плохо и она чуть не потеряла сознанию на последних метрах гонки.

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Как только спортсменка пересекла финишную прямую она упала на снег. Спасать Ингрид бросились биатлонистки, находящиеся рядом, в том числе олимпийская чемпионка Марте Олсбю-Ройселанн. С нее сняли амуницию и унесли с трассы.

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Врач сборной Норвегии прокомментировал состояние Ингрид.

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"Она стремилась сделать все, чтобы догнать Эльвиру Эберг, и просто потратила все силы. Это тоже влияние фактора высоты. Она была полностью обессиленной", – цитирует врача Суспильне.Спорт.

Отметим, что у Ингрид Тандреволл уже третий раз возникают проблемы со здоровьем во время прохождения биатлонной гонки. Зимой 2021 года у спортсменки диагностировали проблемы с сердцем во время соревнований в Оберхофе.

Уже на Олимпиаде-2022 в Пекине Ингрид едва не упала в обморок во время женского спринта, в которой финишировала пятой. После финиша Ингрид призналась, что не все помнит по гонке.