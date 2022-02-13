Все из-за стрельбы: украинец объяснил, что случилось на Олимпиаде

Биатлонист Артем Прима прокомментировал свой результат в гонке преследования на Играх в Пекине

Артем Прима в гонке преследования ОИ-2022 / Фото: REUTERS

Обильный снегопад, который обрушился на горный олимпийский кластер, спутал все карты нашим биатлонистам.

Если до начала гонки преследования мы были полны оптимизма, то по ее ходу все зависело от внешних факторов.

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"Честно говоря, дистанция было тяжеловатой. Очень много свежего снега, плохое скольжение лыж. Все биатлонисты шли в одной колее. Если хочешь кого-то обогнать, то нужно было идти в глубокий снег. В таких погодных условиях, тяжело дать оценку своей работе. Но я однозначно недоволен своей стрельбой. Сказался сильный ветер, который постоянно менял направление. На первых двух рубежах по два промаха – это очень много", – прокомментировал гонку Артем Прима, который с шестью промахами финишировал 18-м.

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